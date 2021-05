Sospendere i brevetti sui vaccini. Riparte la crociata M5S. Presa di posizione dell’ex ministro della Salute Grillo. Appello a Draghi per farsi sentire in Europa (Di giovedì 6 maggio 2021) La Salute pubblica viene prima degli interessi delle case farmaceutiche. È quanto affermano con forza le deputate M5S, Giulia Grillo (nella foto), già ministra della Salute, e Angela Ianaro. Che sostengono che “l’unica strada per uscire presto da questa emergenza sanitaria è quella della sospensione temporanea dei brevetti, garantendo a tutti il vaccino contro il Covid. Sospendere i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini significa dimostrare ai cittadini che la Salute pubblica viene prima degli interessi di poche Big Pharma”. Di conseguenza “se non incrementiamo la produzione, garantendo un equo accesso ai vaccini e ai farmaci contro il Covid soprattutto per i paesi economicamente più deboli, il virus ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Lapubblica viene prima degli interessi delle case farmaceutiche. È quanto affermano con forza le deputate M5S, Giulia(nella foto), già ministra, e Angela Ianaro. Che sostengono che “l’unica strada per uscire presto da questa emergenza sanitaria è quellasospensione temporanea dei, garantendo a tutti il vaccino contro il Covid.i diritti di proprietà intellettuale suisignifica dimostrare ai cittadini che lapubblica viene prima degli interessi di poche Big Pharma”. Di conseguenza “se non incrementiamo la produzione, garantendo un equo accesso aie ai farmaci contro il Covid soprattutto per i paesi economicamente più deboli, il virus ...

