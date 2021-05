Sorpresa: gli Stati Uniti sono visti all’estero come una minaccia per la democrazia (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Altro che faro di libertà e democrazia, gli Stati Uniti sono percepiti all’estero come un vero e proprio ‘stato canaglia’. Questo almeno è quanto rivela una ricerca commissionata dalla ‘Alliance of Democracies Foundation’ (AoD) e ripresa dal quotidiano britannico The Guardian. L’AoD è un’organizzazione istituita nel dicembre 2017 dall’ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen, assieme all’imprenditore Fritz Schur e all’avvocato Klaus Søgaard. Rasmussen – e non è propriamente un dettaglio trascurabile visto quanto emerso dall’indagine in questione – è pure l’ex segretario generale della Nato. Stati Uniti ritenuti una minaccia, più di Cina e Russia Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto Latana nel periodo tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Altro che faro di libertà e, glipercepitiun vero e proprio ‘stato canaglia’. Questo almeno è quanto rivela una ricerca commissionata dalla ‘Alliance of Democracies Foundation’ (AoD) e ripresa dal quotidiano britannico The Guardian. L’AoD è un’organizzazione istituita nel dicembre 2017 dall’ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen, assieme all’imprenditore Fritz Schur e all’avvocato Klaus Søgaard. Rasmussen – e non è propriamente un dettaglio trascurabile visto quanto emerso dall’indagine in questione – è pure l’ex segretario generale della Nato.ritenuti una, più di Cina e Russia Il sondaggio è stato realizzato dall’istituto Latana nel periodo tra ...

