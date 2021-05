Sondaggi politici oggi | la Lega recupera | ma poco

(Di giovedì 6 maggio 2021) IcheFabrizio Masia ha presentato ad Agorà mostrano una situazionemossa. Ladi Matteo Salvini rispetto a sette giorni faqualche decimale Se il Carroccio nelle rilevazioni di Masia resta il primo partito con il 22,1% dei consensi sul campione intervistato, il Movimento 5 Stelle scende di mezzo punto percentuale per fermarsi al 19% secco. Come laanche Fratelli d’Italia neidi6 maggio ha un trend positivo che la porta al 17,4%. Sempre al terzo posto e sempre sopra il Partito Democratico che nonostante una crescita dello 0,4% non riesce a superare la forza politica guidata da Giorgia Meloni. Il centrodestra fa filotto con Forza Italia che guadagna ...

jacopogiliberto : RT @Miti_Vigliero: Sondaggi politici: Salvini è meno popolare di Speranza - Miti_Vigliero : Sondaggi politici: Salvini è meno popolare di Speranza - TatiUdaci : RT @chieselli: @borghi_claudio Tutti che pendono dai sondaggi. Politici, cantanti, giornalisti, opinionisti, giudici, conduttori, manager,… - luca7519 : @Iperbole_ Il dramma è che questa è tra i personaggi politici più graditi agli italiani, secondo i sondaggi... - CarboneTeodoro : @steflan55 @Nozucchero @sciltian Potrebbe giovare ricordarle che la stragrande maggioranza di quanto vede in tv su… -

I primidell'i stituto Tecnè di questa settimana mostrano un Movimento 5 Stelle super, mentre si può parlare di giornate interlocutorie per Lega e Pd. Ma cominciamo con i 5 Stelle, che ...... "Idella Sinistra hanno offerto gratuitamente al governo gli sforzi di migliaia di ...di aver comunque risposto ai propri elettori che si dichiaravano in gran parte (il 70% secondo i) ...L’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, si sfila dalla corsa alle Comunali di Milano, dopo essere stato indicato negli ultimi giorni ...L'ex sindaco Albertini non correrà con il centrodestra per Milano. Ma se fosse stato eletto ecco che cosa avrebbe chiesto a Sala ...