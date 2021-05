Sondaggi Euromedia | 52 | 5% italiani guarda al futuro con preoccupazione

(Di giovedì 6 maggio 2021) Pessimisti e preoccupati. Sono queste le sensazioni provate dalla maggioranza degli(52,5%) quandono al proprioeconomico e alla propria situazione finanziaria e lavorativa. Il 33% resta invece ottimista pensando ai prossimi mesi. A dirlo sono gli ultimirealizzati dae contenuti nell’EuroWeek News. Il 48,4% ripone le proprie speranze nel Recovery Plan messo a punto dal Governo come piano di rilancio dell’Italia per far rinascere il Paese messo a dura prova dalla pandemia. Il 34,9%, invece, non ripone fiducia nel Pnrr presentato alle Camere due settimane fa dal premier Draghi.: nota metodologica Data o periodo in cui è stato realizzato ilo: 21 aprile. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Euromedia

Adnkronos

Forza Italia di Berlusconi con un calo dello 0.1% è, secondo il campione dial 7.1%.Il leader di FI Silvio Berlusconi ha preso tempo, commissionando un sondaggio aResearch ... tutti nomi che gli ultimidavano come meno forti di Albertini in una sfida contro Sala. ...Si mette male per il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico in pectore Giuseppe Conte . Non bastavano le uscite di Beppe Grillo sulle gravi ...Nel sondaggio sulle intenzioni di voto per Porta a porta di oggi 6 maggio, realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, la Lega di Matteo Salvini, rimane primo partito italiano con il 21.3 ...