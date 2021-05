Sondaggi Emg, intenzioni di voto: Lega prima, poi M5s, Fdi e Pd (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3 sono stati diffusi gli ultimi Sondaggi Emg Acqua relativi alle intenzioni di voto. I dati sono relativi al 6 maggio e le differenze riguardano il confronto con le rilevazioni del 29 aprile. A determinare le oscillazioni che, dato il periodo ristretto, non sono certo esorbitanti, sono ovviamente le vicende politiche e verosimilmente anche le scelte governative che stanno contraddistinguendo l'attualità. Lega sempre primo partito, con un piccolo guadagno La Lega, ad esempio, è un partito che fa parte dell'esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, ma che in alcuni casi non ha nascosto la sua disapprovazione per alcune scelte. Si pensi, ad esempio, al fatto che Matteo Salvini nei giorni scorsi aveva addirittura lanciato una petizione on line contro il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3 sono stati diffusi gli ultimiEmg Acqua relativi alledi. I dati sono relativi al 6 maggio e le differenze riguardano il confronto con le rilevazioni del 29 aprile. A determinare le oscillazioni che, dato il periodo ristretto, non sono certo esorbitanti, sono ovviamente le vicende politiche e verosimilmente anche le scelte governative che stanno contraddistinguendo l'attualità.sempre primo partito, con un piccolo guadagno La, ad esempio, è un partito che fa parte dell'esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, ma che in alcuni casi non ha nascosto la sua disapprovazione per alcune scelte. Si pensi, ad esempio, al fatto che Matteo Salvini nei giorni scorsi aveva addirittura lanciato una petizione on line contro il ...

Advertising

Frances59546252 : Emg a Cartabianca accredita Italia Viva al 4,1% avanti ad Azione, Sinistra, +Europa, Cambiamenti, Leu. Mentre i son… - GermanaGea : @il_misantropo @ermannaragonese @La_manina__ Dipende da come seleziona i sondaggi. Emg per cartabianca continua a darlo al4% - BinaryOptionEU : RT 'Il sondaggio Emg per Cartabianca. #Lega primo partito, scende il #M5S. - Adnkronos : Il sondaggio Emg per Cartabianca. #Lega primo partito, scende il #M5S. - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: FQChart della settimana – Sondaggi concordi sul disastro della Lega. Italia Viva salvata da Emg -