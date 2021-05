Somiglianza tra Rosalinda Cannavò e Antonella Ruggiero (Di giovedì 6 maggio 2021) Quello della Somiglianza è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Buonasera IsaeChia! Propongo . Pesca Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 6 maggio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Buonasera IsaeChia! Propongo . Pesca Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane artista campano Raffaele Scarano) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

mnl0915 : Qui per dire che non sento alcuna somiglianza tra i due,ma ormai è meglio farsi una risata che stare a rispondere a… - Ilari_I : Vorrei chiedere il parere dell'esperta @fossiFiga sulla (per me evidentissima) somiglianza tra Charlotte e Lady Sar… - ffucklore : @omjsoc la cosa spaventosa è la somiglianza tra loro due gli stessi occhi lo stesso sguardo - IdentiMichele : Non notate una somiglianza di stile tra me e il loco bielsa? - Beatricehishere : Incredibile la somiglianza tra me e Maggot de la Sposa Cadavere: -