Social, abbracci, serenità: la virata di Cristiano, uomo squadra verso l'obiettivo (Di giovedì 6 maggio 2021) Qualcosa in Cristiano Ronaldo è cambiato, in meglio. Le espressioni facciali turbate, i gesti di rabbia all'indirizzo dei compagni e quel filo di negatività sul futuro che sembrava crescere in modo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Qualcosa inRonaldo è cambiato, in meglio. Le espressioni facciali turbate, i gesti di rabbia all'indirizzo dei compagni e quel filo di negatività sul futuro che sembrava crescere in modo ...

Advertising

GiovaAlbanese : Adesso #CR7 sorride. Ed è un bene per lui e per la #Juventus ?? @Gazzetta_it - misorecordsuk : Juve, Ronaldo versione uomo squadra: social, abbracci e piccoli gesti #Juve #Juventus - mario_cama : ?? fino alla settimana scorsa: non fa più post, nervoso, ai margini e isolato... ?????? - sportli26181512 : Social, abbracci, serenità: è un nuovo Cristiano, uomo squadra verso l’obiettivo: Social, abbracci, serenità: è un… - Gazzetta_it : Social, abbracci, serenità: è un nuovo #CR7 Cristiano #Ronaldo, uomo squadra verso l’obiettivo #Juve -