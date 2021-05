Skateboard | Ivan Federico e Alessandro Mazzara sono vicini alle Olimpiadi! Il ranking dei due azzurri e il regolamento

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia potrebbe presentarsi con dueerOlimpiadi di Tokyo 2021, dove questo sport farà il suo debutto a cinque cerchi.infatti in lotta per conquistare il pass a cinque cerchi nel Park, una delle due discipline che saranno protagoniste in Giappone (l’altra è lo Street).è al 12mo posto neldi qualificazione olimpica con 19.270 punti, mentreè 17mo con 15.630 punti.Olimpiadi parteciperanno 20 atleti per specialità: 16 attraverso il suddetto, i 3 medagliati dei Mondiali, 1 atleta giapponese. Ovviamente se i tre medagliati iridati saranno anche ...

I admire the fact that Ermenegildo Zegna sponsors the Italian skater Ivan Federico