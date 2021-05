Siracusa, auto incendiata per 'ragioni sentimentali': indagati tre giovani siracusani (Di giovedì 6 maggio 2021) Siracusa - Nei giorni scorsi, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa, agenti della Polizia di Stato ha notificato l' avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di giovedì 6 maggio 2021)- Nei giorni scorsi, a conclusione di una complessa e articolata attività investigativa, agenti della Polizia di Stato ha notificato l' avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso ...

Advertising

LaGazzettaSR : #Siracusa, auto incendiata per 'ragioni sentimentali': indagati tre giovani siracusani - rvp : #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad Siracusa - Incendiò auto del rivale in amore: arrestato insieme ai complici (06.05… - il_siracusano : #Siracusa, danno fuoco ad un'auto: ... - #Cronaca #Auto_In_Fiamme #Incendio #Squadra_Mobile -… - peppesava : RT @Ragusanews: Siracusa, donna contesa: brucia l’auto del rivale in amore VIDEO - Ragusanews : Siracusa, donna contesa: brucia l’auto del rivale in amore VIDEO -