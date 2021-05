Sindaco Somma Vesuviana | dedicheremo scuola a Mario Cerciello rega

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma – “Cercheremo di intitolare una. Ho provato a mettermi in contatto con la moglie Rosa Maria. Conci conoscevamo dal periodo dell’infanzia ed era una persona onesta. Ora i suoi assassini sono stati garantiti alla giustizia grazie alla magistratura che ha fatto un gran lavoro e anche in tempi rapidi.” “A dicembre 2019 volemmo piantare un melograno proprio dinanzi alla bandiera dell’Italia. Siamo stati sempre vicini alla famiglia, alla moglie. L’ultimo ricordo die’ quando venne da me per la promessa di matrimonio, un momento intenso chevolle condividere con me.” “Vorrei ricordare i tanti carabinieri, magistrati, esponenti dello Stato e delle forze dell’ordine che hanno dato la vita per la legalita’ o che rischiano ...