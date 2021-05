Sicurezza Informatica, +56,7% attacchi in Italia secondo semestre 2020 (Di venerdì 7 maggio 2021) La Sicurezza Informatica nel 2020 è stata messa a dura prova. Questo è quanto emerso dai dati raccolti dall’Osservatorio Cyber. La maggior parte dei siti dai quali sono provenuti attacchi alla Sicurezza Informatica degli utenti sono quelli per i giochi online e per lo streaming video. Crescono anche i casi legati ai social network. Lo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 7 maggio 2021) Lanelè stata messa a dura prova. Questo è quanto emerso dai dati raccolti dall’Osservatorio Cyber. La maggior parte dei siti dai quali sono provenutialladegli utenti sono quelli per i giochi online e per lo streaming video. Crescono anche i casi legati ai social network. Lo L'articolo proviene da Consumatore.com.

