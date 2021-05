«Sexify», cosa ci dice sul sesso la serie tv in cima alla top 10 Netflix (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci voleva, Sexify! La serie polacca approdata su Netflix lo scorso 28 aprile ha letteralmente scalato la classifica dei contenuti più visti in Italia. Se non l’hai ancora vista, non dire «Eh, ma dal titolo si capisce che parla di sesso, quindi è ovvio che piaccia», perché è vero fino a un certo punto. Diciamo che sì, Sexify parla del sesso, ma in un modo che s’inscrive più nel filone delle serie Netflix che fanno educazione sessuale agli adulti, che nel soft-porno di altri show. Anzi, definirla la versione polacca di Sex Education (titolo sempre molto apprezzato) non basta, perché le riflessioni sul sesso di Sexify sono ancora più specifiche. Al centro, infatti, c’è il piacere femminile, ancora Sacro Graal. Il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci voleva,! Lapolacca approdata sulo scorso 28 aprile ha letteralmente scalato la classifica dei contenuti più visti in Italia. Se non l’hai ancora vista, non dire «Eh, ma dal titolo si capisce che parla di, quindi è ovvio che piaccia», perché è vero fino a un certo punto. Diciamo che sì,parla del, ma in un modo che s’inscrive più nel filone delleche fanno educazione sessuale agli adulti, che nel soft-porno di altri show. Anzi, definirla la versione polacca di Sex Education (titolo sempre molto apprezzato) non basta, perché le riflessioni suldisono ancora più specifiche. Al centro, infatti, c’è il piacere femminile, ancora Sacro Graal. Il ...

jl3niaw : Cosa stracazzo sto guardando #sexify - believeinmusic_ : ma d’altronde anche io cosa mi aspettavo da una serie chiamata sexify - grondoamore : Cosa sappiamo di Sexify su Netflix? - maktness : guardate quella cosa orrorosa di sexify rubare il primo posto a #ShadowAndBone - D_mettoilnick : ho iniziato sexify su @NetflixIT che è come per un astemio andare ad un corso sul vino, cosa che in realtà ho anche… -