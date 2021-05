Settimo, consigliere comunale alla commemorazione fascista, Furia: “Mette in imbarazzo sua città” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il consigliere di opposizione di Settimo Torinese Antonio Borrini fa discutere di sé dopo la partecipazione a una manifestazione a Milano in commemorazione di Sergio Ramelli, attivista del Fronte della Gioventù morto nel 1975. Domenica scorsa si sono infatti radunati nel capoluogo lombardi diverse sigle legate all’estrema destra tra cui CasaPound, Forza Nuova e Lealtà Azione. Non sono mancati cori e saluti romani. A partecipare alla manifestazione anche Antonio Borrini, esponente del gruppo misto del comune di Settimo, che non è la prima volta che prende parte a manifestazioni vicino all’estrema destra. Basti pensare a come era sceso in piazza contro il lockdown lo scorso ottobre. Contro la presenza di Borrini al corteo di Milano si è espresso il segretario piemontese del Pd Paolo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi opposizione diTorinese Antonio Borrini fa discutere di sé dopo la partecipazione a una manifestazione a Milano indi Sergio Ramelli, attivista del Fronte della Gioventù morto nel 1975. Domenica scorsa si sono infatti radunati nel capoluogo lombardi diverse sigle legate all’estrema destra tra cui CasaPound, Forza Nuova e Lealtà Azione. Non sono mancati cori e saluti romani. A parteciparemanifestazione anche Antonio Borrini, esponente del gruppo misto del comune di, che non è la prima volta che prende parte a manifestazioni vicino all’estrema destra. Basti pensare a come era sceso in piazza contro il lockdown lo scorso ottobre. Contro la presenza di Borrini al corteo di Milano si è espresso il segretario piemontese del Pd Paolo ...

