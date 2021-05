Serie D fuori dalla Coppa Italia, Sibilia: «Perdita di una prospettiva» (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato l’esclusione dei club di Serie D dalla Coppa Italia 2021/22 Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato ai microfoni di Adnkronos l’esclusione dei club di Serie D dalla Coppa Italia 2021/22. Le sue parole. «Dopo giorni passati ad ascoltare discorsi per una maggiore considerazione del calcio di base, ecco arrivare l’esclusione dei club di Serie D dalla prossima Coppa Italia. È la Perdita di una prospettiva: in altri paesi i dilettanti giocano contro le big, persino sul proprio campo». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato l’esclusione dei club di2021/22 Cosimo, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha commentato ai microfoni di Adnkronos l’esclusione dei club di2021/22. Le sue parole. «Dopo giorni passati ad ascoltare discorsi per una maggiore considerazione del calcio di base, ecco arrivare l’esclusione dei club diprossima. È ladi una: in altri paesi i dilettanti giocano contro le big, persino sul proprio campo». L'articolo proviene da ...

