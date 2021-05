Serie A pronta a far rientrare la bufera Superlega in cambio della riapertura del discorso sui fondi (Di giovedì 6 maggio 2021) I sette club contrari ai fondi riaprono al dialogo per la media company. Lo scrive il Corriere dello Sport. E questo ha delle conseguenze anche in merito alla Superlega e alle punizioni per Juve, Milan e Inter. “La riapertura del discorso fondi per far rientrare la bufera Superlega. In queste ore, in Lega, si sta consumando questa sorta di scambio. I 7 club contrari ad affidarsi alla cordata Cvc-Advent-Fsi hanno dato, infatti, la disponibilità a far ripartire discussioni e trattative per la media company. E così le ‘conseguenze’ minacciate per Juventus, Inter e Milan, che avevano sposato la Superlega, sembrano già destinate a rientrare”. Il quotidiano sportivo parla di clima sereno, ieri, in Assemblea. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) I sette club contrari airiaprono al dialogo per la media company. Lo scrive il Corriere dello Sport. E questo ha delle conseguenze anche in merito allae alle punizioni per Juve, Milan e Inter. “Ladelper farla. In queste ore, in Lega, si sta consumando questa sorta di s. I 7 club contrari ad affidarsi alla cordata Cvc-Advent-Fsi hanno dato, infatti, la disponibilità a far ripartire discussioni e trattative per la media company. E così le ‘conseguenze’ minacciate per Juventus, Inter e Milan, che avevano sposato la, sembrano già destinate a”. Il quotidiano sportivo parla di clima sereno, ieri, in Assemblea. ...

