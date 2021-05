Serie A, le designazioni della 35^ giornata: Juventus-Milan a Valeri, Inter-Sampdoria… (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata di Serie A, comunicate dall'AIA sul proprio sito ufficiale.Sarà l’arbitro Valeri a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus-Milan, in programma domenica alle20:45. Doversi il fischietto designato per il match salvezza tra Benevento-Cagliari. Maresca, invece, arbitrerà Fiorentina-Lazio, che andrà in scena sabato sera alle 20:45.Di seguito tutte le designazioni arbitrali della 35^ giornata di Serie A:Benevento – Cagliari: DoveriPreti – TegoniIV: PezzutoVAR: MazzoleniAVAR: CarboneFiorentina – Lazio: MarescaCostanzo – PasseriIV: GhersiniVAR: AurelianoAVAR: Di VuoloGenoa – Sassuolo: MarianiMondin – PagnottaIV: SerraVAR: PairettoAVAR: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono state rese note learbitrali per la trentacinquesimadiA, comunicate dall'AIA sul proprio sito ufficiale.Sarà l’arbitroa dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra, in programma domenica alle20:45. Doversi il fischietto designato per il match salvezza tra Benevento-Cagliari. Maresca, invece, arbitrerà Fiorentina-Lazio, che andrà in scena sabato sera alle 20:45.Di seguito tutte learbitrali35^diA:Benevento – Cagliari: DoveriPreti – TegoniIV: PezzutoVAR: MazzoleniAVAR: CarboneFiorentina – Lazio: MarescaCostanzo – PasseriIV: GhersiniVAR: AurelianoAVAR: Di VuoloGenoa – Sassuolo: MarianiMondin – PagnottaIV: SerraVAR: PairettoAVAR: ...

