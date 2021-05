Serie A, ecco i calciatori più pesanti del campionato italiano: un milanista al comando (Di giovedì 6 maggio 2021) Serie A calciatori più pesanti, ecco la top 5. Un calciatore del Milan al primo posto. Scopriamo insieme l’elenco Vedat Muriqi – Getty ImagesUna curiosa statistica, non la solita sul calcio giocato. Questa prende in esame i kg, si avete letto bene i: ‘chilogrammi’. Chi è il calciatore più pesante della Serie A? ecco la top five. Partiamo dal quinto posto. Ebbene, qui, si piazza l’attaccante kosovaro della Lazio Vedat Muriqi. L’ex Fenerbahce pesa 92 kg ed è alto 194 cm. View this post on Instagram A post shared by Vedat Muriqi (@vedatmuriqi) Al quarto posto si colloca il difensore del Bologna Adama Soumaoro. Il classe ’92 pesa 93 kg ed è alto 186 cm. View this post on Instagram A post shared ... Leggi su ck12 (Di giovedì 6 maggio 2021)piùla top 5. Un calciatore del Milan al primo posto. Scopriamo insieme l’elenco Vedat Muriqi – Getty ImagesUna curiosa statistica, non la solita sul calcio giocato. Questa prende in esame i kg, si avete letto bene i: ‘chilogrammi’. Chi è il calciatore più pesante dellaA?la top five. Partiamo dal quinto posto. Ebbene, qui, si piazza l’attaccante kosovaro della Lazio Vedat Muriqi. L’ex Fenerbahce pesa 92 kg ed è alto 194 cm. View this post on Instagram A post shared by Vedat Muriqi (@vedatmuriqi) Al quarto posto si colloca il difensore del Bologna Adama Soumaoro. Il classe ’92 pesa 93 kg ed è alto 186 cm. View this post on Instagram A post shared ...

Advertising

Gazzetta_it : #SerieA @Inter, a giorni la firma per il finanziamento. Stipendi, ecco la scaletta - Gazzetta_it : Romelu è davvero Big: con l'#Inter si prende il suo primo, vero, grande successo #SerieA #Lukaku - IoNascoQui : Lega Serie A: ecco le date della serie A 2021/22 e della nuova Coppa Italia - MarcoCampa10 : RT @pesceriso: 6 maggio, in giapponese GOgatsu MUika ?GOMU=gomma=preservativo. Oggi è la sua giornata. Ecco la mascotte che sfila e una se… - sportli26181512 : #Totti prende in giro #Candela. Siparietto social: I due amici protagonisti su Instagram. Ecco il commento dell'ex… -