Serena Iansiti sul fidanzato Ferran Paredes Rubio | “Siamo molto diversi | ma…”

(Di giovedì 6 maggio 2021) La splendida attrice di Un passo dal cieloci ha confidato qualcosa del suo rapporto con il: scopriamo cosa ha detto.: chi è il? (Instagram)Tornano questa sera in prima serata su Rai 1 i mitici protagonisti di Un passo dal cielo 6: tra questi anche l’attrice, che ha voluto raccontare qualcosa della sua splendida storia d’amore con il. Nella puntata di questa sera i due protagonisti, interpretati da Daniele Liotti e Enrico Ianniello dovranno scoprire chi è l’artefice di un omicidio e nel frattempo continuare a proteggere l’ambiente che li circonda. ...

Advertising

alice718582701 : buongiorno solo a Serena Iansiti???????? #unpassodalcielo6 - Angelapalmas2 : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - michelespione90 : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - dumurin : RT @passodalcielo6: Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma vogliamo c… - passodalcielo6 : Lo ammettiamo: Carolina ci sta piacendo sempre di più ad ogni puntata di #UnPassoDalCielo6 #IGuardiani! ?? Ma voglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Iansiti

Altranotizia

Poi l'Europa League su Tv8 Su Rai1 la fiction 'Un passo dal cielo - I Guardiani', con Aurora Ruffino,e Giusi Buscemi nel cast con Daniele Liotti e Enrico Ianniello, ha conseguito 4,...Giovedì sera lo si vedrà entrare in scena nella puntata di ' Un passo dal cielo 6 - I guardiani' come figlio della consulente ecologica 'truffaldina' Carolina Volpi, interpretata da. '..."Un passo dal cielo" 6 maggio domani su Rai 1 e Raiplay: trama e anticipazioni della sesta puntata (episodio 5 ed episodio 6-Il confine).SAN VITO DI CADORE Un’altra serata da record per la fiction girata lo scorso anno fra Cortina e Cadore: il giovedì sera da quando Rai ...