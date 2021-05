**Scuola: Giannelli (presidi), 'fondi stanziati insufficienti ad acquisto sanificatori'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Apprezziamo lo sforzo dell'Amministrazione nel garantire flussi importanti di risorse finanziarie alle scuole ma è evidente che quanto stanziato dal Decreto sostegni non consenta alle singole scuole di installare impianti di ventilazione forzata idonei a garantire la disinfezione da virus e batteri in tutti gli ambienti". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che sull'ipotesi di acquisto di sanificatori aggiunge: "E' a mio avviso semplicistica e non tiene conto della complessità della questione anche perché, trattandosi di impianti, è materia di competenza degli enti locali". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Apprezziamo lo sforzo dell'Amministrazione nel garantire flussi importanti di risorse finanziarie alle scuole ma è evidente che quanto stanziato dal Decreto sostegni non consenta alle singole scuole di installare impianti di ventilazione forzata idonei a garantire la disinfezione da virus e batteri in tutti gli ambienti". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonelloche sull'ipotesi didiaggiunge: "E' a mio avviso semplicistica e non tiene conto della complessità della questione anche perché, trattandosi di impianti, è materia di competenza degli enti locali".

