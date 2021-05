Scuola: Cobas, oggi lo sciopero della primaria contro i test Invalsi (Di giovedì 6 maggio 2021) I Cobas hanno indetto per il oggi uno sciopero della primaria, nel giorno della prova Invalsi. Il rito dei quiz Invalsi continua anche nell anno della pandemia. Il ministero - si legge in un ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 maggio 2021) Ihanno indetto per iluno, nel giornoprova. Il rito dei quizcontinua anche nell annopandemia. Il ministero - si legge in un ...

Advertising

GazzettaDelSud : Scuola: Cobas, oggi lo sciopero della primaria contro i test Invalsi. #Sciopero #Scuola #invalsi #Cobas @Cobas - TecnicaScuola : Cobas e Priorità alla scuola: eliminiamo il virus Invalsi dalle scuole italiane! -- - EdoardoMagalini : Io non capirò mai come questi gruppi continuino a opporsi agli Invalsi, soprattutto in un anno come questo. E, da p… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Lo sciopero della scuola primaria contro i test Invalsi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Lo sciopero della scuola primaria contro i test Invalsi -