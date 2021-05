(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Martínez Fructuoso fu condannato nel 2008 dopo aver pubblicato gli scritti di-Exupéry nell'opera "Antoine e Consuelo de-Exupéry, un amore leggendario". Ma nel 2014 gli Agay hanno dovuto pagargli una parte degli introiti ottenuti per un cartone animato de "Il Piccolo Principe". Ora ladelledella coppia simboleggia la pace raggiunta tra entrambe le parti. Nel volume ci sono, infatti, due prefazioni: quella della vedova del segretario di Consuelo, Martine Martínez, e quella di Olivier d'Agay, pronipote di-Exupéry. "Questo volume non avrebbe potuto vedere la luce senza la collaborazione tra glidi Antoine de-Exupéry-d'Agay e glidi Consuelo de-Exupéry", si legge ...

Advertising

TV7Benevento : **Scrittori: Saint-Exupery, accordo tra eredi permette pubblicazione lettere d'amore** (3)... - TV7Benevento : **Scrittori: Saint-Exupery, accordo tra eredi permette pubblicazione lettere d'amore** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori Saint

Il Denaro

... oltre a residenza di lavoro per i propri(tra i quali Primo Levi). Nella città di Alba ... PROVINCIA DI ASTI Castagnole delle Lanze " Torre del Conte Ballada diRobert: visite tutti i ......a un impasse emotiva e incapaci di proiettarvi nel futuro? O vi siete mai visti comedi ... Pensiamo a YvesLaurent che, nel 1965, ha letteralmente copiato i motivi dei quadri di Piet ...L'editore Gallimard pubblica in Francia il carteggio appassionato tra l'autore de "Il piccolo principe" e l'amata Consuelo. Finisce ...L’editore Gallimard pubblica in Francia le missive inedite tra lo scrittore e la moglie, e racconta del loro travagliato amore ...