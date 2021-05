Scrittori | Saint-Exupery | accordo tra eredi permette pubblicazione lettere d’amore** 2

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Antoine e Consuelo non si staccano mai dal loro patto di fedeltà coniugale anche se appaiono soggetti a polarità contraddittorie. L’amore li riunirà nei momenti più difficili, fino a New York dove lo scrittore visse tra il 1941 e il 1943. E la promessa reciproca dell’amore incondizionato permise loro di resistere, non senza sofferenza, lontananza e ansia fino alla tragica fine del pilota in mare nel luglio 1944. L'articolo proviene da Ildenaro.it.