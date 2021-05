Scoperta in Africa la sepoltura più antica del mondo | ha 78 000 mila anni

(Di giovedì 6 maggio 2021)inlapiùdel. Si tratta di un ritrovamento che, secondo gli esperti, potrebbe avere addirittura 78.000. Una rivelazione che fa luce sui comportamenti sociali dell’homo sapiens. Artwork del bambino ritrovato inUn nuovo studio fa luce su quella che potrebbe essere lapiùdel, almeno fino ad oggi. In, precisamente nella Panga ya Saidi del Kenya, è stato rinvenuto il corpo – quel che ne resta – di un bambino di 3. Lagetta nuova luce circa quelli che erano i comportamenti sociali e rituali dell’homo sapiens, in, di circa 80...

Il piccolo sapiens vissuto 78.000 anni fa nel sito di Panga ya Saidi in Kenya rappresenta la più antica sepoltura mai documentata in Africa. La scoperta è un tassello prezioso per la comprensione dell'evoluzione culturale dei nostri antenati e dei loro riti funerari. È stato soprannominato Mtoto, che in swahili significa bambino.