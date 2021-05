Scoop di Novella 2000: ecco chi è il fidanzato segreto di Barbara d’Urso (Di giovedì 6 maggio 2021) Barbara d’Urso fidanzato La notizia non è nuova per la redazione di Novella 2000, visto che già intorno a Natale il direttore Roberto Alessi se n’era detto convinto. Ora però i motivi per cui essa trovi conferma pare si stiano moltiplicando. Barbara d’Urso sarebbe fidanzata, anzi addirittura fidanzatissima, con un uomo che dà già l’impressione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 maggio 2021)La notizia non è nuova per la redazione di, visto che già intorno a Natale il direttore Roberto Alessi se n’era detto convinto. Ora però i motivi per cui essa trovi conferma pare si stiano moltiplicando.sarebbe fidanzata, anzi addirittura fidanzatissima, con un uomo che dà già l’impressione L'articolo proviene da

Advertising

Zone1543 : @saolvatore @reportrai3 @RaiTre Penso che Novella 2000 in fatto di gossip sia più credibile dei fantozziani scoop d… - Zone1543 : @reportrai3 @RaiTre Beh se devo essere sincero in fatto di gossip ,Novella 2000 è molto più credibile degli abborr… - ChicoCayetano : RT @Zone1543: @vditrapani @ritafrediani @reportrai3 @BeppeGiulietti @lagana_riccardo @Raiofficialnews @ElisaMarincol @Artventuno @francodim… - Zone1543 : @vditrapani @ritafrediani @reportrai3 @BeppeGiulietti @lagana_riccardo @Raiofficialnews @ElisaMarincol @Artventuno… - edonis28 : @reportrai3 In effetti che scoop c’è, sta volta avete fatto un giornalismo da novella 2000 o da il fatto Quotidiano… -