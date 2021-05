Schneider Electric: la sede di Eurotherm è il primo edificio italiano del gruppo a Zero CO2 (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 6 maggio 2021 - La definizione Zero CO2 per Schneider Electric significa che un sito – di qualunque tipo esso sia, commerciale, produttivo, logistico etc – utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili, acquistate da fornitori o prodotte sul posto; inoltre, le emissioni devono essere abbattute senzaricorrere all'acquisto di crediti (carbon credit); i dati al riguardo devono essere comunicati in modo trasparente. Rendere i propri edifici carbon neutral o Zero CO2 è parte La sede di Guanzate di Eurotherm by Schneider Electric è un edificio di 2000 metri quadrati, costruito nel 1984, in cui lavorano più di 60 dipendenti. Come parte del gruppo, l'azienda realizza da oltre 50 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 6 maggio 2021 - La definizioneCO2 persignifica che un sito – di qualunque tipo esso sia, commerciale, produttivo, logistico etc – utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili, acquistate da fornitori o prodotte sul posto; inoltre, le emissioni devono essere abbattute senzaricorrere all'acquisto di crediti (carbon credit); i dati al riguardo devono essere comunicati in modo trasparente. Rendere i propri edifici carbon neutral oCO2 è parte Ladi Guanzate dibyè undi 2000 metri quadrati, costruito nel 1984, in cui lavorano più di 60 dipendenti. Come parte del, l'azienda realizza da oltre 50 anni ...

