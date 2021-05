Schneider Electric: la sede di Eurotherm è il primo edificio italiano del gruppo a Zero CO2 (Di giovedì 6 maggio 2021) Stezzano (BG) 6 maggio 2021 – Schneider Electric annuncia che la sede di Eurotherm, azienda del gruppo che si trova a Guanzate (CO) è il primo degli edifici italiani a diventare Zero CO2 abbattendo le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra utilizzati nelle infrastrutture e nell’operatività dell’edificio. La definizione Zero CO2 per Schneider Electric significa che un sito – di qualunque tipo esso sia, commerciale, produttivo, logistico etc – utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili, acquistate da fornitori o prodotte sul posto; inoltre, le emissioni devono essere abbattute senza ricorrere all’acquisto di crediti (carbon credit); i dati al riguardo devono essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Stezzano (BG) 6 maggio 2021 –annuncia che ladi, azienda delche si trova a Guanzate (CO) è ildegli edifici italiani a diventareCO2 abbattendo le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra utilizzati nelle infrastrutture e nell’operatività dell’. La definizioneCO2 persignifica che un sito – di qualunque tipo esso sia, commerciale, produttivo, logistico etc – utilizza esclusivamente fonti energetiche rinnovabili, acquistate da fornitori o prodotte sul posto; inoltre, le emissioni devono essere abbattute senza ricorrere all’acquisto di crediti (carbon credit); i dati al riguardo devono essere ...

