Scarlet Nexus ha un nuovo opening movie che vi farà innamorare del suo universo brain punk

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 6 maggio 2021), il gioco action RPG di Bandai Namco in uscita il mese prossimo, si regge su una premessa molto interessante. "In un futuro molto lontano, la scoperta di un ormone psionico all'interno del cervello umano, capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all'alba di questa nuova era per l'umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani." Dal punto di vista videoludico, l'elemento più originale è che la storia si può giocare da due punti di vista narrativi diversi: "vesti i panni di Yuito Sumeragi, vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o quelli di Kasane Randall, giovane promessa i cui incredibili poteri le hanno procurato grande notorietà." Per far conoscere meglio l'di ...