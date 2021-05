Sarri senza panchina | problema per la Juve | il tecnico costa 12 milioni

(Di giovedì 6 maggio 2021) Mauriziofa tremare la: in caso di mancata, ilcosterebbe altri 12alle casse bianconere La Roma sceglie Mourinho e Maurizioè (al momento). Iltoscano non sarà il nuovo allenatore giallorosso e latrema per la scelta del club di Friedkin.un nuovo contratto, infatti, l’ex mister costerà altri 12lordi alle casse bianconere. Una cifra che Agnelli & co farebbero volentieri a meno di sborsare: la speranza è la Premier. Come rivela il Corriere di Torino,è stato contattato dal Tottenham dopo l’addio di Mourinho stesso e dall’Arsenal. Un ritorno in Inghilterra farebbe felice ...

Advertising

forumJuventus : CT: 'Juve, Sarri senza panchina costerebbe oltre 12 milioni. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con i bian… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: CT: 'Juve, Sarri senza panchina costerebbe oltre 12 milioni. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con i bianconer… - JackGemma1 : @Torrenapoli1 Anche io credo che ormai sia il candidato più accreditato, a meno di qualche colpo di teatro (Sarri).… - gilnar76 : Sarri, la #Juve trema: senza ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Zebratus : RT @forumJuventus: CT: 'Juve, Sarri senza panchina costerebbe oltre 12 milioni. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con i bianconer… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri senza

Il gol fatto al derby?pubblico ha perso il 50% del suo valore per i motivi che dicevo prima. ... A Empoli convivevamo l'esaltazione del momento e il magazziniere Riccardo Nacci era la mia ...Il catenaccio In Italia non funziona proprio così: solo, Italiano e Gasperini e forse De ... Per Pep sarà la terza finale: le altre due le ha vinte, e se vale la regola del non c'è duetre, ...Lorenzo Tonelli, contro la Roma, è stato forse il migliore in campo tra i giocatori della Sampdoria. Il centrale blucerchiato lotta e sgomita in un reparto ...Luca Marchetti ha commentato le possibili scelte sulla panchina del Napoli, spiegando quali sono le priorità di De Laurentiis ...