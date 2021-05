Sardegna zona arancione: “Dati da zona gialla” (Di giovedì 6 maggio 2021) La Sardegna, ora zona arancione, vuole la zona gialla -con nuove regole per spostamenti liberi, ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto, bar con servizio all’aperto, scuola- da lunedì 10 maggio. Domani, come ogni venerdì, è atteso il report covid ministero della Salute-Iss sull’epidemia covid in Italia e potrebbe arrivare l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. La Regione ha inviato stamane una relazione al Ministero della Salute, che conferma il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico nell’Isola: Rt in calo, Dati in miglioramento per gli ospedali. “La permanenza della Sardegna in zona arancione – commenta in una nota il presidente della Regione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) La, ora, vuole la-con nuove regole per spostamenti liberi, ristoranti aperti a pranzo e cena all’aperto, bar con servizio all’aperto, scuola- da lunedì 10 maggio. Domani, come ogni venerdì, è atteso il report covid ministero della Salute-Iss sull’epidemia covid in Italia e potrebbe arrivare l’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. La Regione ha inviato stamane una relazione al Ministero della Salute, che conferma il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico nell’Isola: Rt in calo,in miglioramento per gli ospedali. “La permanenza dellain– commenta in una nota il presidente della Regione, ...

