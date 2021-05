Sant’Andrea, dipendenti in protesta per straordinari non pagati: “Chiediamo rispetto” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ci siamo isolati dalle nostre famiglie perché inizialmente non sapevamo come potevano andare le cose”. “Siamo stufi di questa situazione, ma soprattutto vogliamo i soldi che si spettano”. “I nostri famigliari ci hanno visto dormire per mesi in camere da soli, perché i bambini piccoli che noi abbiamo a casa erano quotidianamente a rischio, per noi lavoratori che abbiamo dato l’anima”. Sono stanchi e arrabbiati i lavoratori dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Da mesi aspettano la retribuzione degli straordinari obbligatori non pagati. Oggi si sono dati appuntamento per un sit-in di protesta nel piazzale principale dell’ospedale romano. Sono stati in prima fila nella lotta al Covid, con turni spesso massacranti, ora chiedono che i loro sforzi siano ricompensati. “A questi lavoratori non viene riconosciuto il lavoro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ci siamo isolati dalle nostre famiglie perché inizialmente non sapevamo come potevano andare le cose”. “Siamo stufi di questa situazione, ma soprattutto vogliamo i soldi che si spettano”. “I nostri famigliari ci hanno visto dormire per mesi in camere da soli, perché i bambini piccoli che noi abbiamo a casa erano quotidianamente a rischio, per noi lavoratori che abbiamo dato l’anima”. Sono stanchi e arrabbiati i lavoratori dell’ospedaledi Roma. Da mesi aspettano la retribuzione degliobbligatori non. Oggi si sono dati appuntamento per un sit-in dinel piazzale principale dell’ospedale romano. Sono stati in prima fila nella lotta al Covid, con turni spesso massacranti, ora chiedono che i loro sforzi siano ricompensati. “A questi lavoratori non viene riconosciuto il lavoro ...

