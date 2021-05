Advertising

TeleAppula : Tragedia a San Severo (FG) , perde la vita - PugliaReporter : Puglia: moglie spintona marito, lui cade e muore a 84 anni. La tragedia a San Severo: - princigallomich : SAN SEVERO – GRAFFIANDOCI IL CUORE, LE POESIE D’AMORE DI MICHELE GIULIANO - rep_bari : San Severo, spinge il marito di 84 anni durante una lite: lui cade e muore [aggiornamento delle 10:24] - princigallomich : SAN SEVERO – LA PARTENZA DELLA SUORE, IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

FOGGIA Una lite in casa è degenerata fino alla morte di un 84enne questa mattina in via Lufino a. Una donna di 81 anni ha spinto e ucciso il marito Furio Iannace di 84 anni al termine di un litigio. Poche le indiscrezioni trapelate fino a questo momento. A quanto si apprende i due ...Un uomo di 84 anni è morto questa mattina nel proprio appartamento ain seguito ad una caduta determinata da sua moglie che lo avrebbe spinto durante una lite. La donna ha 81 anni. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno valutando la posizione della ...È morto questa mattina, Furio Iannace, uomo di 84 anni residente a San Severo, paese della provincia di Foggia. La morte sarebbe avvenuta in seguito ad una caduta causata dalla moglie, di 81 anni, dur ...SAN SEVERO – Questa mattina all’alba, un uomo di 84 anni, Furio Iannace, è morto nel proprio appartamento in via Lufino a San Severo. Secondo una prima ricostruzione la moglie della vittima, Maria Pro ...