San Paolo Bel Sito. Omicidio di Ylenia Lombardo: fermato un uomo di 36 anni (Di giovedì 6 maggio 2021) Svolta nelle indagini sulla morte di Ylenia Lombardo. È in stato di fermo un uomo di 36 anni. Il cadavere semicarbonizzato di Ylenia, 33 anni, era stato trovato mercoledì sera in un'abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito (Napoli). Il rogo si era sviluppato all'interno della camera da letto dell'appartamento, dove Ylenia Lombardo abitava da sola. A dare l'allarme è stato un gruppo di ragazzi che aveva visto, dall'altra parte del marciapiede, fumo uscire dalle finestre dell'abitazione. Si ipotizza un incendio doloso. La trentenne sarebbe stata picchiata. Poi le fiamme l'avrebbero divorata dalla cintola in su. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Nola, sotto il coordinamento ...

