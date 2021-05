Salute | geriatra Bernabei | ' oggi 14mila centenari in Italia | 110 anni il limite'

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Il nostro è un Paese di 'vecchi', di fragili,sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni,e 1.500 persone di 105. I super, di 110, invece non superano i 12. E' probabilmente è questo il. Quelli che lo indicano 120 o 150sono, a mio avviso, dei 'pallisti'". Lo ha detto Roberto, docente di Medicina interna e geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente di 'longeva', intervenendo all'incontro on line "Proteggersi dall'herpes zoster, un'occasione da non perdere. Quando l'innovazione incontra la prevenzione", ...

...vaccinale perché con una piccola iniezione si fa un passo verso l'invecchiamento in", ha ... quindi, di fare prevenzione vaccinale in modo assolutamente diverso", aggiunge il. Bernabei ...E' l'appello che arriva da Roberto Bernabei,e presidente di 'Italia Longeva', che oggi ha ... l'associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva del ministero dellae ...Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nostro è un Paese di 'vecchi', di fragili, oggi sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni, 1 ...Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Vaccinazioni dell'adulto e dell'anziano in Italia ancora 'in stallo'. "Non abbiamo ancora i dati definitivi sulla vaccinazione antinfluenzale del 2020, ma non sembrer ...