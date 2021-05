Rugby | Rainbow Cup 2021 | Benetton | la formazione per il derby

(Di giovedì 6 maggio 2021) Appuntamento domani sera alle 19 per laTreviso che scenderà in campo per il secondo turno dellaCupe sfiderà le Zebre di Parma nelitaliano del torneo. Dopo la bella e netta vittoria casalinga contro i Glasgow Warriors all’esordio i biancoverdi sono alla ricerca di quelle conferme che aspettano da tempo e al primo successo stagionale contro le Zebre. Per farlo Kieran Crowley ha scelto il XV titolare che scenderà in campo domani allo stadio Lanfranchi, con diretta streaming su DAZN. Un solo cambio rispetto allavincente due settimane fa, con Edoardo Padovani all’ala. Per il resto il triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e a destra l’ex Edoardo Padovani. Al centro Marco Zanon e per Ignacio Brex. ...

[Johan Meyer in azione nell'ultima gara a Parma col Benetton- Amarcord Fotovideo] CINQUE CAMBI NEL XV DELLE ZEBRE SCELTO PER IL DERBY DI ANDATA DI GUINNESS PRO14CUP COL BENETTONJOHAN MEYER VICINO ALLE 100 PRESENZE CON LE ZEBRE: IL FLANKER AZZURRO SI APPRESTA A DIVENTARE IL DECIMO CENTURIONE DEL CLUB Parma, 6 maggio 2021 " Venerdì 7 maggio Zebre ...Un mese terribile per ilazzurro. Con l'aiuto di amici e colleghi, su tutti Luciano Ravagnani ... A seguire spazio all'attualità, ovveroCup e Top 10. Corniel Els e Tommaso Boni sono le ...Appuntamento domani sera alle 19 per la Benetton Treviso che scenderà in campo per il secondo turno della Rainbow Cup 2021 e sfiderà le Zebre di Parma nel derby italiano del torneo. Dopo la bella e ne ...Appuntamento domani sera alle 19 per le Zebre di Parma che scenderanno in campo per il secondo turno della Rainbow Cup 2021 e sfideranno la Benetton Treviso nel derby italiano del torneo. Dopo il ko d ...