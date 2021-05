Roma, società cinese nel mirino dei Finanzieri: bloccati 250.000 occhiali da sole (dannosi per la salute) (Di giovedì 6 maggio 2021) Un punto vendita di un’impresa di import-export all’Esquilino è finita nel mirino dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Il titolare dell’azienda, riconducibile ad un cittadino cinese, è stato beccato a esportare delle partite di occhiali da sole non conformi agli standard della normativa europea e nazionale. Leggi anche: Blocco sfratti, approvata la proroga nel Decreto Sostegni: la nuova data occhiali da sole non certificati: le indagini Parliamo di una cifra cospicua di occhiali da sole: 240.000 montature più lenti con la marcatura CE indebitamente apposta, perché mancante delle certificazioni necessarie. I baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego durante una prima ispezione hanno scovato la prima partita e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Un punto vendita di un’impresa di import-export all’Esquilino è finita neldeidel Comando Provinciale di. Il titolare dell’azienda, riconducibile ad un cittadino, è stato beccato a esportare delle partite didanon conformi agli standard della normativa europea e nazionale. Leggi anche: Blocco sfratti, approvata la proroga nel Decreto Sostegni: la nuova datadanon certificati: le indagini Parliamo di una cifra cospicua dida: 240.000 montature più lenti con la marcatura CE indebitamente apposta, perché mancante delle certificazioni necessarie. I baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego durante una prima ispezione hanno scovato la prima partita e ...

