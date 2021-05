Roma, sequestrati 350kg di alimenti in un mini market: la Polizia Locale li dona in beneficenza (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ di ieri l’intervento delle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale all’interno di un mini market in zona Cornelia. sequestrati 350kg di alimenti Il titolare, un cittadino di nazionalità bengalese di 43 anni, è stato sanzionato e la merce che aveva in vendita posta sotto sequestro. Numerosi gli illeciti riscontrati. Tra questi l’esposizione irregolare di prodotti ortofrutticoli su suolo pubblico. Questo ha comportato il sequestro di 350 Kg di merce che, in quanto deperibile, è stata donata ad una chiesa della Capitale. Inoltre il titolare vendeva vino privo di denominazione e di titolo alcolometrico, oltre alla carne, priva di provenienza sull’etichettatura e di numero di riconoscimento dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ di ieri l’intervento delle pattuglie del XIII Gruppo Aurelio delladiCapitale all’interno di unin zona Cornelia.diIl titolare, un cittadino di nazionalità bengalese di 43 anni, è stato sanzionato e la merce che aveva in vendita posta sotto sequestro. Numerosi gli illeciti riscontrati. Tra questi l’esposizione irregolare di prodotti ortofrutticoli su suolo pubblico. Questo ha comportato il sequestro di 350 Kg di merce che, in quanto deperibile, è statata ad una chiesa della Capitale. Inoltre il titolare vendeva vino privo di denominazione e di titolo alcolometrico, oltre alla carne, priva di provenienza sull’etichettatura e di numero di riconoscimento dello ...

