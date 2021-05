Roma-Manchester Utd, Cristante: “Oggi gara proibitiva. Che personalità i nostri giovani!” (Di giovedì 6 maggio 2021) Bryan Cristante analizza Roma-Manchester United.I giallorossi hanno superato per 3-2 i Red Devils ma la pesantissima sconfitta subita nel match d'andata (6-2) ha compromesso la qualificazione della compagine Romanista. Niente finale per gli uomini di Fonseca che chiudono comunque con un successo. Le parole di Bryan Cristante ai microfoni di Sky al termine del match dell'Olimpico."Oggi sapevamo che era praticamente impossibile, era importante lasciare la coppa così. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, erano tanti da fare ma era importante provarci fino alla fine per uscire a testa alta. Ho fatto i complimenti ai giovani che son entrati con personalità in semifinale, contro il Manchester". Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) BryananalizzaUnited.I giallorossi hanno superato per 3-2 i Red Devils ma la pesantissima sconfitta subita nel match d'andata (6-2) ha compromesso la qualificazione della compaginenista. Niente finale per gli uomini di Fonseca che chiudono comunque con un successo. Le parole di Bryanai microfoni di Sky al termine del match dell'Olimpico."sapevamo che era praticamente impossibile, era importante lasciare la coppa così. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, erano tanti da fare ma era importante provarci fino alla fine per uscire a testa alta. Ho fatto i complimenti ai giovani che son entrati conin semifinale, contro il".

