Roma-Manchester United | Zalewski | “Ho dato tutto quel che avevo”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Sapevo che dovevo dare qualcosa appena entrato. Il mister mi ha chiesto di lavorare, hociò che. Siamo orgogliosi, ma la partita dell’andata ci ha condizionato molto, sia per gli infortuni che per il risultato. In ogni caso portiamo a casa una vittoria”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Nicola, autore del tiro che ha propiziato l’autogol di Telles per il 3-2 nel successo dellanella semifinale di ritorno d’Europa League contro il, non sufficiente per ribaltare il 6-2 di una settimana fa. Ma niente dedica: “Nessuna. So che non hanno assegnato il gol ma l’importante era la vittoria”. SportFace.