Roma-Manchester United stasera in tv in chiaro su Tv8? Canale | orario e diretta streaming

(Di giovedì 6 maggio 2021) Laospita ilnella semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021. Gli uomini di Fonseca scendono sul campo di casa dell’Olimpico per cercare l’impresa: ribaltare il pesante 6-2 incassato nella gara di andata. Servirò un vero e proprio miracolo ai giallorossi, reduci da un periodo di forma difficile. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00 di giovedì 6 maggio. TV EDEL MATCH La partita non sarà visibile insu. Il suddettotrasmetterà infatti unagoal che comprenderà anche l’altra semifinale tra Arsenal e Villarreal. Gli appassionati potranno vedere dunque la sfida in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del decoder Sky) e Sky Sport (252), oltre ...

Advertising

DiMarzio : #ASRoma - Oggi in campo contro il #ManchesterUnited. La probabile formazione e i convocati - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - PagineRomaniste : 26’ - Bella parata di Mirante su Cavani che spara centrale ma trova pronto il portiere giallorosso Roma-Mancheste… - Trislts : io e louis stiamo vedendo la stessa cosa, tanto lo so che sta a vedendo Roma-Manchester United -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

- Poco prima della semifinale di ritorno di Europa League , il manager delUnited, Ole Gunnar Solskjaer , ha parlato ai microfoni di SkySport. All'allenatore norvegese è stato chiesto ...8'pt Altra occasione per la, ci crede Karsdorp , che sfrutta l'errore di Shaw e arriva sul fondo. Cross per Dzeko , ma de Gea col piede si salva in angolo. 7'pt Buona azione della, che coinvolge tutti gli elementi del pacchetto avanzato. Alla conclusione ci arriva Pellegrini : sinistro dal limite. Pallone di poco fuori che sembrava comunque controllato da de Gea.ROMA-MANCHESTER UNITED 0-0 ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres; Mancini, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dze ...Ritorno delle semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che, dopo il pesante 6-2 subìto a Old Trafford una settimana fa, è quantomeno chiamata a salvare la faccia, dal momento che per q ...