Roma-Manchester United | le probabili formazioni del match

All'Olimpico la Roma affronta il Manchester United nella semifinale di ritorno dell'Europa League. Le probabili formazioni del match Dopo aver definito la finale di Champions League, tocca all'Europa League, giunta al penultimo atto. Questa sera si giocheranno le semifinali di ritorno, dalle quali usciranno le due finaliste. Mentre il match tra Arsenal e Villareal è ancora aperto, la sfida tra Roma e Manchester United è stata già ampiamente decisa nella gara d'andata, con gli inglesi che si sono imposti per 6-2. I giallorossi, per approdare in finale, dovrebbero vincere almeno 4-0, un'impresa che appare impossibile. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 21:00, e verrà trasmesso su ...

