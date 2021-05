Roma-Manchester United | Dzeko in gol su assist di Pedro Poi Cristante VIDEO

Advertising

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - SkyFootball : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani, 39') (2-7 agg) #UEL - ManUtdMEN : GOAL! CAVANI 1-0! #MUFC #UEL - Its__Maleeck : RT @SkyFootball: GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante, 60') (4-7 agg) #UEL - muyiwa_dosunmu : RT @SkyFootball: GOAL! Roma 1-1 Manchester United (Dzeko, 57') (3-7 agg) #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

- Un ospite speciale perUnited. Nella semifinale di ritorno di Europa League, Zibì Boniek - ex giocatore della- ha assistito al match dagli spalti dell'Olimpico. Il presidente della Federcalcio ...UNITED 1 - 1 LIVE 39' Cavani (M), 57' Dzeko (R)(4 - 2 - 3 - 1): Mirante; Karsdorp, Smalling (30' Darboe), Ibanez, Bruno Peres; Mancini, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, ...Ritorno delle semifinali di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca che, dopo il pesante 6-2 subìto a Old Trafford una settimana fa, è quantomeno chiamata a salvare la faccia, dal momento che per q ...Moviola Roma Manchester United fallo di mano non sanzionato dall'arbitro da parte di Maguire. L'analisi dell'episodio.