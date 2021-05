Roma-Manchester United, Cristante: “Abbiamo buttato tutto ad Old Trafford” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Abbiamo buttato quel secondo tempo all’andata, oggi sapevamo che era praticamente impossibile ma siamo entrati bene, sia chi ha giocato dall’inizio e sia dalla panchina. Era importante lasciare la coppa così”. Queste le parole di Bryan Cristante, a segno nel 3-2 della Roma sul Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League, non abbastanza per ribaltare il 6-2 di una settimana fa. “Erano tanti da fare, ci abbiam provato sino all’ultimo – spiega il centrocampista giallorosso a Sky Sport – Darboe e Zalewski? Non era facile, c’è solo da far loro i complimenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “quel secondo tempo all’andata, oggi sapevamo che era praticamente impossibile ma siamo entrati bene, sia chi ha giocato dall’inizio e sia dalla panchina. Era importante lasciare la coppa così”. Queste le parole di Bryan, a segno nel 3-2 dellasulnel ritorno della semifinale di Europa League, non abbastanza per ribaltare il 6-2 di una settimana fa. “Erano tanti da fare, ci abbiam provato sino all’ultimo – spiega il centrocampista giallorosso a Sky Sport – Darboe e Zalewski? Non era facile, c’è solo da far loro i complimenti”. SportFace.

