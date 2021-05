Roma-Manchester United | Cavani in gol su invenzione di Bruno Fernandes VIDEO

(Di giovedì 6 maggio 2021)apre e inventa,fa quel che sa fare meglio: gol. Ilpassa sull’1-0 contro lanella semifinale di ritorno di Europa League 2020/2021. Un passaggio illuminante del portoghese spalanca la via della rete a Edinsonche a tu per tu con Mirante non sbaglia con un destro potente e preciso. Lungo controllo var per verificare la posizione dell’uruguaiano: tutto regolare. SportFace.

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - SkyFootball : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani, 39') (2-7 agg) #UEL - ManUtdMEN : GOAL! CAVANI 1-0! #MUFC #UEL - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DATO - Manchester United, Cavani ha segnato 12 gol contro la Roma in tutte le competizioni - 24_mercato : Roma 0-1 Manchester Utd [2-7 on agg.] - Edinson Cavani 39' -

Laha avuto buone occasioni per passare. Ma non le ha sfruttate. Ci è riuscito Cavani, alla terza occasione, a portare avanti ilUnited. Laalmeno ci ha provato. E ci sta ancora provando. Con coraggio e orgoglio. E non vuole uscire sconfitta da questa serata. 48'st Finisce il primo tempo. Avanti lo United.Dopo il rotondo 6 - 2 dell'andata,United si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Reduce dal ...Un gol di Cavani a cinque minuti dall'intervallo garantisce al Manchester United il vantaggio in casa della Roma nel ritorno della semifinale di Europa League, con i giallorossi chiamati ad un ...La squadra di Fonseca torna protagonista in Europa League: alle 21 la sfida con il Manchester Utd Dopo la batosta subita a Manchester, la Roma di Paulo Fonseca prova la rimonta impossibile, ma sopratt ...