Roma-Manchester United 3-2, vittoria amara per i giallorossi (Di giovedì 6 maggio 2021) La Roma batte 3-2 il Manchester United ma viene eliminata dall’Europa League. Inglesi in finale, i giallorossi pagano il secondo tempo dell’andata La Roma torna a vincere, ma è una vittoria amara. I giallorossi battono 3-2 il Manchester United, ma in virtù del risultato della gara d’andata, sono gli inglesi ad approdare in finale dell’Europa League, dove affronteranno il Villareal. La sintesi della partita Roma subito in avanti e già dopo pochi minuti sfiora il gol con Mancini, che da pochi passi tira addosso a De Gea. L’atteggiamento dei giallorossi è giusto, ma in avanti sprecano troppe occasioni, soprattutto con Dzeko e Mkhitaryan, che non riescono mai a buttarla dentro. ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Labatte 3-2 ilma viene eliminata dall’Europa League. Inglesi in finale, ipagano il secondo tempo dell’andata Latorna a vincere, ma è una. Ibattono 3-2 il, ma in virtù del risultato della gara d’andata, sono gli inglesi ad approdare in finale dell’Europa League, dove affronteranno il Villareal. La sintesi della partitasubito in avanti e già dopo pochi minuti sfiora il gol con Mancini, che da pochi passi tira addosso a De Gea. L’atteggiamento deiè giusto, ma in avanti sprecano troppe occasioni, soprattutto con Dzeko e Mkhitaryan, che non riescono mai a buttarla dentro. ...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ????… - EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - Ulissesempre1 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ???? #RomaMa… - milobsc : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ???? #RomaMa… -