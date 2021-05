Roma - Manchester United 2 - 2 diretta: Cavani pareggia di testa (Di giovedì 6 maggio 2021) 25'st Errore clamoroso di Greenwood , che ha avuto la possibilità di chiudere la partita e la qualificazione. Ma tutto solo davanti a Mirante calcia clamorosamente fuori. 22'st Tiro di Bruno Fernandes,... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) 25'st Errore clamoroso di Greenwood , che ha avuto la possibilità di chiudere la partita e la qualificazione. Ma tutto solo davanti a Mirante calcia clamorosamente fuori. 22'st Tiro di Bruno Fernandes,...

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio, Manchester in finale. Vinciamo 3-2, con De Gea protagonista nella ripresa FORZA ROMA ????… - EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - EuropaLeague : GOAL! Roma 2-1 Manchester United (Cristante 60'). AGG: 4-7 #UEL - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-Manchester United 3-2, vittoria inutile per i giallorossi, inglesi in finale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-Manchester United 3-2, vittoria inutile per i giallorossi, inglesi in finale -