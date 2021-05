Roma-Manchester United 0-1 diretta | iniziata la ripresa | al momento decide Cavani

Advertising

EuropaLeague : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani 39'). AGG: 2-7 #UEL - SkyFootball : GOAL! Roma 0-1 Manchester United (Cavani, 39') (2-7 agg) #UEL - ManUtdMEN : GOAL! CAVANI 1-0! #MUFC #UEL - monyeiisrael1 : RT @SkyFootball: GOAL! Roma 1-1 Manchester United (Dzeko, 57') (3-7 agg) #UEL - infmundodabola : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DA ROMA! ?? Edin Dzeko ? 12' do 2ºT Roma 1x1 Manchester United (3-7). -

Infortunio Smalling: il difensore dellaha abbandonato il campo contro ilUnited per un problema al ginocchio Piove sul bagnato in casa. La formazione giallorossa è stata costretta a rinunciare a Chris Smalling durante ...William e Telles in campo per ilUnited. Laha avuto buone occasioni per passare. Ma non le ha sfruttate. Ci è riuscito Cavani, alla terza occasione, a portare avanti il...L'ex centrale del Manchester United, Chris Smalling, si è fatto male durante i primi 45 minuti della semifinale di ritorno di Europa League ...Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - Il Manchester United è in vantaggio per 1-0 sulla Roma al termine del primo tempo della semifinale di ritorno di Europa League. A decidere sin qui il match la rete di Cava ...