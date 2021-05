Roma, i convocati di Fonseca per il Manchester United. Emergenza a centrocampo (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa la lista dei convocati della Roma per il match di questa sera, contro il Manchester United nel ritorno della semifinale di Europa League. Spiccano i quattro nomi giovani a centrocampo dovuti ai tanti assenti come Diawara e Veretout. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Ciervo, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Questa la lista deidellaper il match di questa sera, contro ilnel ritorno della semifinale di Europa League. Spiccano i quattro nomi giovani adovuti ai tanti assenti come Diawara e Veretout. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Ciervo, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

