Roma fuori con onore dall'Europa League. Finale tra Manchester United e Villarreal (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - La Roma ha giocato una partita di grande orgoglio e ha battuto 3-2 il Manchester United nella semiFinale di ritorno di Europa League. I giallorossi, superati 6-2 all'andata, escono a testa alta dalla coppa. Per i Red Devils in Finale ci saranno gli spagnoli del Villarreal che hanno pareggiato 0-0 sul campo dell'Arsenal e sono passati in virtù del 2-1 dell'andata. All'Olimpico la Roma, chiamata all'impresa proibitiva di rimontare quattro reti, si è imposta in rimonta: dopo una buona partenza giallorosso gli inglesi sono andati a segno con Cavani che al 39mo è scattato sul filo del fuorigioco e ha battuto Mirante. Nella ripresa la Roma pareggia con Dzeko che al 57mo infila di ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Laha giocato una partita di grande orgoglio e ha battuto 3-2 ilnella semidi ritorno di. I giallorossi, superati 6-2 all'andata, escono a testa altaa coppa. Per i Red Devils inci saranno gli spagnoli delche hanno pareggiato 0-0 sul campo dell'Arsenal e sono passati in virtù del 2-1 dell'andata. All'Olimpico la, chiamata all'impresa proibitiva di rimontare quattro reti, si è imposta in rimonta: dopo una buona partenza giallorosso gli inglesi sono andati a segno con Cavani che al 39mo è scattato sul filo delgioco e ha battuto Mirante. Nella ripresa lapareggia con Dzeko che al 57mo infila di ...

