Roma eliminata dall'Europa League. Però Mourinho mette i cuoricini giallorossi al post Instagram (Di giovedì 6 maggio 2021) La Roma non riesce a rimontare i 4 gol di scarto subiti all'andata dal Manchester United ed esce in semifinale dall' Europa League . La finale sarà tra inglesi e Villarreal che con lo 0 - 0 a Londra ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Lanon riesce a rimontare i 4 gol di scarto subiti all'andata dal Manchester United ed esce in semifinale. La finale sarà tra inglesi e Villarreal che con lo 0 - 0 a Londra ...

Advertising

Agenzia_Italia : Roma fuori con onore dall'Europa League. Finale tra Manchester United e Villarreal - leggoit : #RomaManUtd, Roma eliminata dall'Europa League. Però #Mourinho mette i cuoricini giallorossi nel post Instagram - NCN_it : EUROPA LEAGUE: LA ROMA BATTE LO UNITED PER 3 A 2 MA È ELIMINATA. DOPPIETTA DI CAVANI #europaleague… - Ftbnews24 : ???? Nonostante la vittoria per 3-2 sul Manchester United, in virtù del risultato d’andata (6-2), la Roma viene elimi… - infoitsport : Roma-Manchester United 3-2: Roma eliminata -