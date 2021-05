Roma, Darboe: «Che emozione giocare contro il Manchester United» (Di giovedì 6 maggio 2021) Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ESORDIO IN EUROPA – «giocare contro il Manchester United è una cosa indescrivibile, non so come spiegarmi. Cerchiamo sempre di allenarci al massimo quando siamo in prima squadra, Fonseca mi ha detto di giocare tranquillo e di fare quello che faccio in allenamento. Ho cercato di aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ebrima, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa LeagueilEbrima, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa Leagueil. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. ESORDIO IN EUROPA – «ilè una cosa indescrivibile, non so come spiegarmi. Cerchiamo sempre di allenarci al massimo quando siamo in prima squadra, Fonseca mi ha detto ditranquillo e di fare quello che faccio in allenamento. Ho cercato di aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Darboe: 'E' stata un'emozione indescrivibile, non la so spiegare, credo nei miei sogni' - UgoliniLorenzo : Tre belle storie per la #roma stasera, quella di Darboe, quella di Zalewski e vabbè, la più importante, quella che so' stati eliminati ??. - roma_magazine : ROMA - Darboe: 'E' stata un'emozione indescrivibile, non la so spiegare, credo nei miei sogni' - apetrazzuolo : ROMA - Darboe: 'E' stata un'emozione indescrivibile, non la so spiegare, credo nei miei sogni' - napolimagazine : ROMA - Darboe: 'E' stata un'emozione indescrivibile, non la so spiegare, credo nei miei sogni' -